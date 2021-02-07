Ананасы и грецкие орехи помогают студентам улучшить память перед экзаменами

Москва, 7 февраля. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии рассказали, что нужно есть студентам, чтобы успешно сдать экзамены.

Эксперты особо выделили ананас, поскольку он богат полезными элементами. Такой гастрономический прием используют театральные актеры, чтобы запомнить большой объем информации.

Также в топ наиболее полезных блюд специалисты включили салат из тертой моркови, изюма и грецких орехов. Пополнить запас железа в организме можно с помощью красного мяса, яблок и зерновых. Кроме того, во время сессии нельзя обойтись без витаминов группы В, которые содержатся в яйцах, рыбе и молочных продуктах.

Что касается шоколада, то его лучше заменить на гематоген из аптеки. Пить студентам советуют настройки элеутерококка, женьшеня, аралии и лимонника, разведенные в воде. Они увеличат работоспособность и улучшат настроение.

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала об опасных для сердца продуктах. Например, вред организму наносят высокорафинированные и жирные продукты с высоким содержанием сахара или соли.