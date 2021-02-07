Японцы позавидовали жителям Курильских островов в день «северных территорий»

Токио, 7 февраля. Жители Токио празднуют день «северных территорий». Японцы так называют острова Южно-Курильской гряды, на которых сейчас проходит вакцинация от коронавируса.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга настаивает на возвращении «северных территорий». Однако Россия полным ходом проводит на островах вакцинацию населения от коронавируса. Жительница Кунашира гордится тем, что россиянам не приходится ни у кого просить лекарство против инфекции, сообщает NHK. Японские читатели усомнились, что острова вернутся в состав страны, а некоторые даже позавидовали жителям Курил.

«Вон на островах людям делают прививки от COVID-19, а у нас?» — возмутился один из комментаторов.

Премьер Японии ранее пообещал приложить все усилия, чтобы сдвинуться в проблеме Южных Курил. Суга намерен вести переговоры с Россией с учетом уже достигнутых договоренностей.