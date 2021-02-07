Минфин Британии готовит новый налог для онлайн-ретейлеров

Лондон, 7 февраля. Введение налога на онлайн-продажи запланировало Министерство финансов Великобритании, чтобы компенсировать потери из-за пандемии коронавируса.

Газета The Times утверждает, что в феврале состоится встреча с представителями крупных технологических компаний и ретейлеров, на которой будет обсуждаться возможное увеличение налоговой нагрузки. Среди прочего в правительстве выдвинули идею разового налога на сверхприбыль для бизнеса, сумевшего увеличить свои продажи в условиях распространения COVID-19.

Пополнить опустевшую казну планируется, например, за счет компаний Amazon, Ocado, Just Eat, Deliveroo, крупных сетей супермаркетов и службы доставки посылок.

Великобритания оказалась одной из самых пострадавших стран как по числу заболевших, так и по экономическим последствиям. К тому же кризис застал Соединенное Королевство в процессе выхода из Евросоюза. Государственные займы с начала финансового года в апреле уже достигли рекордных 271 млрд фунтов, или 370 млрд долларов.