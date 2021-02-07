Британского «Джокера» посадили на 16 лет после нападения с мячом для боулинга

Лондон, 7 февраля. Мужчину по прозвищу «Джокер» поймали после нападения на муниципального служащего с мячом для боулинга и приговорили к 16 годам тюрьмы, сообщают британские СМИ.

Дэмиен Хаммонд с 12 лет совершил порядка 100 преступлений, среди которых кражи, хулиганство, общественные беспорядки и многое другое. Мужчина стал знаменитостью в Ноттингеме из-за того, что выходил на улицу в гриме главного антагониста вселенной комиксов DC — Джокера.

В конце декабря 2019 года британец бросил завернутый в джинсы мяч для боулинга в голову муниципального чиновника и проломил ему череп. Пострадавший выжил, но получил серьезную травму, из-за которой «никогда не будет прежним».

Во время задержания преступник угрожал убить любого, кто зайдет в его квартиру. В итоге британского «Джокера» приговорили к 16 годам лишения свободы. У мужчины ранее диагностировали проблемы с психическим здоровьем.

Офицер выстрелил в американца, который напал на него с палкой, сообщало Федеральное агентство новостей. От полученного ранения дебошир скончался на месте.