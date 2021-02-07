Ученые из Китая порекомендовали ВОЗ искать источник коронавируса в других странах

Пекин, 7 февраля. Эпидемиологи из Китая призвали экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) искать происхождение коронавируса в других государствах.

Ведущие китайские ученые считают, что специалисты ВОЗ должны искать источник вируса не только в КНР. По их мнению, Ухань является лишь первым пунктом на пути исследования причин зарождения коронавируса. В нескольких государствах случаи заражения были зафиксированы раньше, чем в китайском городе.

Сейчас есть свидетельства того, что коронавирус был выявлен в Италии еще в ноябре 2019 года. Это говорит о том, что вспышка инфекции произошла там раньше, чем о ней стало известно в Ухане. Также в опубликованном в ноябре прошлого года отчете США сказано, что некоторые жители страны заболели коронавирусом в декабре 2019 года.

До этого сообщалось, что эксперты ВОЗ обнаружили «важные улики», которые помогут в изучении происхождения коронавируса. Зацепки были выявлены на одном из рынков в городе Ухань.