Росстат оценил темпы повышения цен на продукты в январе

Москва, 7 февраля. Федеральная служба государственной статистики отчиталась о динамике цен на продовольственные товары в январе 2021 года.

По сравнению с декабрем 2020 года потребительские цены выросли в России на 0,7 процента в подотчетный период. Год к году увеличение показателя достигло 5,2 процента. Ускорение инфляции объясняют ростом стоимости продуктов, особенно в плодоовощном ассортименте.

Минсельхоз рассказал, что тенденция зависит от сезона, и стоимость продуктов упадет при новом урожае. Механизмы снижения цен на продовольственные товары были введены в России в конце 2020 года, благодаря чему стоимость ряда социально значимых продуктов корректируется государством. Ценовое соглашение правительства с ретейлерами и производителями будет действовать до конца первого квартала текущего года.

К тому же Минэкономразвития разрабатывает механизм «ценового демпфера», который будет введен с 1 апреля 2021 года, передает «Газета.ru». Задача инициативы заключается в предотвращении переноса колебаний и высоких мировых цен на отечественный рынок.

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) ранее представили данные о росте цен на мировых рынках. Индекс в январе текущего года увеличился на 4,3 процента, достигнув рекордного показателя с июля 2014 года. При этом Россия остается крупным экспортером зерновых культур и подсолнечника, для страны текущая ситуация является благоприятной с точки зрения конъюнктуры на целевом рынке, напомнила замдиректора Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Светлана Авдашева.

Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников заявлял на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что правительственные меры способствовали падению стоимости сахара и стабилизации цен на подсолнечное масло.