МИД РФ сообщил о реакции Борреля на видео с провокациями на незаконных митингах

Москва, 7 февраля. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде в ходе визитов в Россию промолчали в ответ на видео о провокациях на акциях.

Об этом рассказала официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». По ее словам, видеоролик состоит из двух частей. Первая — это «пропорциональные» действия представителей правоохранительных органов Запада на митингах. Вторая часть про то, как полицию провоцируют участники несанкционированных акций протеста в России.

«Ничего, кроме молчания, мы в ответ не получили. Просто молчание, <...> аргументов нет, их просто не может быть», — подчеркнула Захарова.

Ранее она прокомментировала возможность введения Западом новых санкций против России. Новые ограничительные меры против Москвы могут быть введены после суда над блогером Алексеем Навальным.