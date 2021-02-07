Мурашко сообщил о снижении смертности от рака в России

Москва, 7 февраля. Предварительные данные за 2020 год показали, что в России наблюдается снижение смертности от онкологических заболеваний. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Высокая нагрузка на системы здравоохранения в период пандемии коронавируса не помешала продолжать оказывать медицинскую помощь пациентам, чье состояние здоровья не терпит отлагательств. Министр здравоохранения отметил, что онкологическая служба в полном объеме справлялась со своей задачей.

«И это не только ни одна не закрытая койка в стране, это и результат работы каждого из вас, того, что в 2020 году, по предварительным итогам, смертность от злокачественных заболеваний снизилась в стране. И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать», — добавил Мурашко.

В прошлом году система здравоохранения получила дополнительное оборудование и новые лекарственные препараты для онкобольных. Кроме того, впервые удалось создать вертикально интегрированную систему, благодаря которой получается следить за лечением пациента на всех этапах.

Врач-онколог Михаил Мяснянкин тем временем перечислил некоторые привычки, из-за которых могут возникать онкологические заболевания. В их число вошло не только курение, но и малоподвижный образ жизни.