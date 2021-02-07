Российский офтальмолог назвал причины неприятного зуда в глазах

Москва, 7 февраля. Долгое пребывание за экранами телефонов и компьютеров зачастую провоцирует глазные болезни, однако чаще всего причиной проблем становится занесенная инфекция.

Это могут быть вирусы, грибы, простейшие и даже такие микроорганизмы, как клещи, рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова. По ее словам, клещевой демодекозный кератоконъюнктивит или блефарит обычно сопровождается зудом век.

Нестерпимое желание почесать веки также может возникнуть при синдроме сухого глаза. Человек в этом случае испытывает дискомфорт, а также краснеет глазное яблоко, добавила офтальмолог.

«Нередко этот синдром ведет к снижению остроты зрения. Кроме того, общие заболевания также могут стать причиной зуда век и глазного яблока. Такие как диабет, системные заболевания», — подчеркнула Шилова в эфире Пятого канала.

Врач-иммунолог Ксения Бочарова ранее объяснила появление темных кругов под глазами. Например, они могут указывать на наличие заболеваний внутренних органов.