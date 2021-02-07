Врач-диетолог назвала способы борьбы с перееданием в холодное время года

Зима — трудное время для нашего организма, когда из-за неправильного образа жизни мы рискуем набрать лишний вес и нанести вред своему здоровью. Врач-диетолог Анжелика Дюваль дала рекомендации, которые позволят не переедать в холодный период года, а также оставаться здоровыми.

По словам специалиста, важную роль играет движение: чем больше мы двигаемся, тем меньше мерзнем, а в результате меньше испытываем чувство голода.

«Когда организм замерзает, первое, что приходит на ум, — это согреться едой, — сказала собеседница ФАН. — Мы испытываем голод. Поэтому следует тепло одеваться и больше двигаться — не засиживаться на одном месте, даже если вы работаете дома. Нужно ставить себе таймер и каждые 30-40 минут вставать и делать пять минут любые физические упражнения: ходьба по лестнице, приседания, прыжки на месте, ходьба в быстром темпе и тому подобное».

Врач обратила внимание и на полезную привычку выпивать стакан горячей воды за 10-15 минут до приема пищи.

«Это уже и стимулирует, и готовит работу желудочно-кишечного тракта к перевариванию пищи, и согревает нас», — отметила эксперт.

Следующая рекомендация касается напитков. Диетолог советует в холодный период времени отдавать предпочтение таким горячим напиткам, как какао. При этом следует выбирать не быстрорастворимый вариант, а какао, которое нужно варить в турке.

«Добавляем туда кардамон, корицу, и у нас получается достаточно вкусный и наполненный ароматом напиток, который еще и повышает тонус организма, придает жизненных сил, — поделилась рецептом Дюваль. — Мы можем добавить туда кокосовое молоко, тем самым повысив жирность напитка, но это будет безопасная жирность. И легко согреемся, и даже насытимся».

Эксперт не рекомендует отдавать предпочтение сокам и компотам, так как они стимулируют голод и дают лишние сахара. По ее словам, напитки — это то, из-за чего мы больше всего поправляемся, потому что они представляют невидимые калории. Необходимо внимательно относиться к тому, что мы пьем.

«Отдавайте предпочтения травяным чаям, различным вариациям таких растворимых продуктов, как кофе из желудей, цикорий, шиповник — это все продается в магазинах. Вы просто кладете ложку в чашку, заливаете горячей водой, и напиток готов. Вам не нужно никаких сложных манипуляций производить».

В холодный сезон Анжелика Дюваль рекомендует включать в рацион растительные масла. При этом они должны быть нерафинированными и сыродавленными. Следует отдавать предпочтение маслам в темном стекле с плотной крышкой.

«Нужно принимать одну чайную ложку к завтраку и одну чайную ложку к обеду, просто добавив масло к блюду перед едой, — подчеркнула собеседница ФАН. — Масла повышают жирность рациона за счет правильных растительных жиров, которые необходимы для здоровья гормональной системы, и несут в себе тепло. При этом они приносят пользу для нервов, кожи и волос. Это такая мощная поддержка «живыми» витаминами. То, что просто, доступно и действительно хорошо усваивается, в отличие от синтетических аналогов».

Помогут улучшить самочувствие в зимний сезон и горячие ванночки для ног, их оптимальная температура — 37–41 градус, можно добавить туда соль или соду. Ванночки обязательно нужно делать перед сном, чтобы не ложиться спать с холодными ногами, что очень вредно для организма. Ванны для ног предохранят и от вечернего переедания.

«Лечь спать с холодными ногами — это самое вредное, что можно сделать для своего организма, потому что спазм конечностей утром выльется в неприятные боли в суставах, — предупредила врач. — Кроме того, от ног холод перейдет на все тело. А чем нам холоднее, тем больше мы хотим есть. Поэтому, если мы возьмем в привычку и будем перед сном обязательно принимать ванночку для ног, у нас не будет ночных объеданий, когда мы не знаем, как уже согреться, и идем в итоге к холодильнику».

Ранее Анжелика Дюваль рассказала, как можно организовать горячее питание на работе, не прибегая к использованию микроволновки, которая к тому же есть не в каждом офисе.