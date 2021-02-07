Ида Галич опубликовала архивные кадры с новорожденным сыном

Москва, 7 февраля. Популярный блогер Ида Галич поделилась с поклонниками кадрами с новорожденным сыном Леоном. Архивный ролик знаменитость выложила в честь первого дня рождения мальчика.

Сын Иды Галич появился на свет 7 февраля 2020 года. В честь праздничной даты блогер опубликовала в Instagram видео, на котором она с нежностью держит новорожденного Леона на руках и аккуратно целует его в лобик.

«В этот день, примерно в это время, год назад на свет появился самый прекрасный человек на Земле. Мой мальчик! Мой защитник! Мой Леон! Мы с папой тебя обожаем», — написала Галич.

Блогер пообещала сделать все, чтобы ее сын вырос достойным мужчиной, а также поразилась тому, насколько Леон был маленький. Подписчики знаменитости присоединились к поздравлениям малыша.

«Самый замечательный день в жизни любой женщины»; «Здоровья, счастья, пусть растет на радость маме и папе»; «Это слишком мило! Пусть у него все будет», — написали комментаторы.

Некоторые подписчики Иды Галич пожелали ей сохранить брак с Аланом Басиевым. Совсем недавно блогер подтвердила, что они с мужем расстались. В ближайшее время Галич должна переехать в новый дом вместе с родителями.