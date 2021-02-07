Жители Балахны придумали имена волкам из местного зоопарка

Нижний Новгород, 7 февраля. Восемь волков из зоопарка «Маленькая страна» получили имена благодаря жителям Балахны. Люди выбрали им клички путем обсуждения в Сети.

Сотрудники зоопарка запустили конкурс с именами для животных в конце января. Жителям Балахны предложили придумать клички восьми хищникам, среди которых четыре самца и четыре самки. Обязательным условием было, чтобы прозвища мальчиков начинались на букву «Ч», а девочек — на «С».

Вскоре все имена были просмотрены, и сотрудники зоопарка выбрали самые, по их мнению, подходящие. Таким образом, в зверинце появились Чезар, Честер, Чейтон, Чаруша, Сильвер, Сэла, Сезара и Салли.

Еще одно приятное событие произошло в конце января в передвижном зоопарке из Пятигорска, сообщал ФАН. Там на свет появились три бурых медвежонка.