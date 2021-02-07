«Ночные охотники» ЗВО прикрыли высадку десанта на учениях на полигоне Алабино

Москва, 7 февраля. Полковые учения Таманской дивизии прошли на подмосковном полигоне Алабино.

В ходе маневров экипажи авиации Западного военного округа (ЗВО) отработали метод «Колесо», который предусматривает высадку десанта вертолетами Ми-8.

Во время учений четыре ударных вертолета Ми-28 применили средства радиоэлектронной борьбы и тепловые ловушки для предотвращения атаки средствами ПВО условного противника. После этого экипажи обезопасили место высадки десанта из состава мотострелкового полка гвардейской танковой армии ЗВО.

По данным пресс-службы округа, в общей сложности в учениях приняли участие более 500 военнослужащих и более 100 единиц вооружений, военной и специальной техники.

Ранее военнослужащие ЗВО осуществили управляемый подрыв минного поля на полигоне в Ярославской области в рамках учений инженерно-саперного полка гвардейской танковой армии округа.