Актер Алексей Панин вновь эпатировал публику женским нарядом

Мадрид, 7 февраля. Звезда криминальной комедии «Жмурки» Алексей Панин продолжает шокировать россиян даже после переезда в Испанию. Недавно он опубликовал скандальное фото в компании двух дам.

Актер надел на себя нижнее женское белье, сшитое из черного кружева. Талию и бедра Панина украсили тонкие ленты. Две спутницы артиста предстали на фото в аналогичных «нарядах». Две брюнетки позировали на камеру в нижнем белье, менее откровенном, чем у Панина. Эпатажное фото звезда «Жмурок» опубликовал в личном микроблоге Instagram.

Половина подписчиков Панина посмеялась над его выходкой. Другая часть россиян обеспокоилась моральным состоянием дочери артиста Анны. Они сочли, что подобное поведение 43-летней знаменитости и публичное транслирование развлечений интимного характера не пройдут бесследно для его наследницы.

«Скажите, пожалуйста, как к этому относится ваша дочь? Ей за вас не стыдно? Или она уже все видела?»; «Молодец. Каждый живет как хочет и может. А осуждать гораздо проще, когда так хоть немного хочется пожить. Всем позитива!»; «Панин, ты уже от безделья не знаешь, чем заняться. Такой сильный актер», — сокрушаются в комментариях пользователи соцсети.

Мать артиста Татьяна Власова скончалась 5 января. По предварительной версии, к ее смерти могли привести последствия коронавируса. После трагедии Алексей Панин долго не выходил на связь с фанатами.