Россиян среди пострадавших при сходе ледника в Индии нет

Нью-Дели, 7 февраля. Граждане России не пострадали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщило российское посольство в стране.

В частности, не поступала информация о без вести пропавших россиянах, подчеркнули в дипломатическом представительстве. Посольство поддерживает связь с министерством внутренних дел штата, где произошла трагедия.

Свыше 150 человек числятся бесследно исчезнувшими после природной катастрофы. На месте ЧП также находился лагерь работников, задействованных при строительстве гидроэлектростанции «Ришиганга». Информации об их местонахождении пока нет.

После схода ледника в Индии под обломками обнаружили 16 выживших, сообщал ФАН.