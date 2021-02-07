Ида Галич воссоединилась с мужем в честь первого дня рождения сына

Москва, 7 февраля. Блогер Ида Галич после расставания с супругом Аланом Басиевым воссоединилась с ним ради первого дня рождения их сына Леона.

Наследник Иды Галич появился на свет 7 февраля 2020 года. Судя по всему, первый год жизни ребенка стал очень трудным для блогера и ее мужа. Еще в конце прошлого года Галич намекала на разрыв с Басиевым и вот недавно наконец подтвердила, что они с мужем разошлись.

В честь первого дня рождения Леона Галич закатила пышный детский праздник. Кадры с торжества она показала в Instagram Stories. На день рождения позвали много друзей и родственников с детьми. Блогер продемонстрировала, как Басиев держит Леона на руках, а также катает именинника на игрушечной машинке.

«Мой бог, вот это праздник! Какое же тут царство! Есть и батуты», — поделилась эмоциями от торжества Ида Галич.

Блогер также опубликовала трогательный пост в честь дня рождения сына. Она назвала Леона своим защитником и отметила, что они с Басиевым обожают мальчика.

Ида Галич ранее поддержала молодых мам и показала свое тело после родов. Блогер сообщила, что после беременности у нее получилось сбросить 25 килограммов.