Из яйца самой старой в мире птицы вылупился птенец

Вашингтон, 7 февраля. Самка темноспинного альбатроса по кличке Уиздом снесла яйцо, из которого на свет появился птенец. При этом Уиздом считается старейшей в мире птицей.

Возраст самки на текущий момент составляет 70 лет. Обитает птица на островах Мидуэй, расположенных в Тихом океане. Наблюдения за Уиздом ведутся с 1956 года.

Птенец вылупился из скорлупы 1 февраля. В скором времени маленький альбатрос начнет получать пищу от родителей, а к лету он должен опериться и научиться летать, рассказали представители тихоокеанского отделения Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США в своем блоге.

По словам специалистов, Уиздом высиживала по одному цыпленку в год в течение последних нескольких десятилетий. За свою долгую жизнь птица вырастила не менее 35 птенцов, сообщил сотрудник морских национальных памятников Тихого океана.

В Приморском океанариуме тем временем появились на свет восемь птенцов редких пингвинов Гумбольдта. Как правило, у этих птиц оплодотворенным бывает только одно яйцо, а рождение двух птенцов считается большой удачей.