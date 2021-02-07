Недвижимость за 75 миллионов и выше скупают в Крыму как горячие пирожки

Севастополь, 7 февраля. Крым продолжает лидировать среди регионов с большим процентом инвестиций в недвижимость. Сохраняется устойчивый спрос на отели и гостевые дома. За прошедший год на треть увеличился интерес и на квартиры в новостройках. Специалисты связывают это с тем, что недвижимость в регионе позволяет вести предпринимательскую деятельность, имеет короткий срок окупаемости и требует минимальных взносов для содержания.

Эксперт в области недвижимости и инвестиционных технологий Надежда Буйлова объяснила ФАН, чем еще привлекателен крымский рынок для бизнесменов.

«Инвесторов привлекают стремительный рост цен на недвижимость и возможность хорошо заработать на своих вложениях. Стоимость однокомнатной квартиры, если ее выкупить на этапе котлована, а потом продать, когда дом будет достроен, вырастет в среднем на 50%. В других регионах эта цифра ниже. Выше только в Москве и Санкт-Петербурге», — рассказала она.

Буйлова также добавила, что в крымские новостройки вкладывают деньги не только местные инвесторы.

«Недвижимость на полуострове покупают бизнесмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и других регионов России. В целом интерес жителей из других регионов РФ к Крыму увеличился почти вдвое», — добавила эксперт.

Стала продаваться и дорогая элитная недвижимость в Крыму стоимостью от 75 миллионов рублей и выше. К полуострову стали приглядываться те, кто раньше предпочитал приобретать жилье как минимум на Лазурном берегу.

«Во время пандемии коронавируса такие сделки с заграницей были невозможны, это заставило обратить внимание на побережье внутри страны. Кстати, близость к морю перестала быть основным приоритетом в выборе жилья на ЮБК. Современные апарт-отели в Большой Ялте со своими спа-комплексами, бассейнами, тренажерными залами, ресторанами, парковками, могут располагаться совсем не в первой линии — у них есть свой трансфер к побережью», — привела данные Надежда Буйлова.

Такую недвижимость разобрали словно горячие пирожки, несмотря на высокую даже по материковым меркам цену. За номер площадью 35 кв. м продавцы запрашивают от 15 миллионов рублей — и россияне покупают.

В ближайшие годы спад интереса к инвестиционной недвижимости в Крыму будет сохраняться. Эксперты ожидают, что это приведет к планомерному повышению цен на эту категорию жилья. Прогнозируется, что стоимость квадратного метра к весне этого года будет выше той, которая была установлена в январе, на 16%.

Напомним, ранее ФАН выяснил, как выглядят и сколько стоят самая дорогая и самая дешевая квартира в Севастополе на вторичном рынке.