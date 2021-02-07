Экс-министр экономики Латвии Немиро объяснил недостатки нового СПГ-проекта

Москва, 7 февраля. Бывший министр экономики Латвии Сейма Ральф Немиро объяснил преимущества российского газа, ставящие под сомнение целесообразность строительства нового СПГ-проекта в Скулте.

Латвийский депутат заявил в разговоре с корреспондентами издания «Открытый город», что новый терминал сжиженного природного газа не сможет обеспечить государству независимость от России. Подобные разговоры политик назвал не соответствующими действительности.

Целесообразность строительства вызывает большие сомнения, по словам Немиро, так как поставки российского газа гораздо выгоднее, чем покупка топлива у Норвегии, США или Катары, пишет «ПолитПазл».

«Цена никогда не будет конкурентоспособной. Более того, Россия в любой момент может снизить цену на свой газ, чтобы разорить такой терминал», — заявил политик.

Функционирование нового СПГ-терминала возможно только при финансовой поддержке от властей. Но Рига в этом откажет, поступающее топливо не сможет выдержать конкуренцию со значительно более дешевым газом, идущим по российскому трубопроводу. Таким образом, эксперт выступил категорически против реализации латвийского СПГ-проекта.

Латвийским властям целесообразнее выстраивать нормальное взаимодействие с Москвой, заявляла ранее депутат Госдумы Елена Панина. Иначе Рига может остаться у разбитого корыта, передает ее слова ФАН.