Россиянам объяснили, как бороться с акне из-за ношения масок

Москва, 7 февраля. Появление нового термина «маскне» связано с кожными высыпаниями на лице, спровоцированными ношением средств индивидуальной защиты. Специалисты объяснили, как с ними бороться.

Носящие на постоянной основе защитные маски люди во время пандемии коронавирусной инфекции стали чаще обращаться к дерматологам из-за высыпаний. Сильнее всего «маскне» повлияли на тех людей, которые имели и без того проблемную кожу. Акне и прочие высыпания появляются из-за того, что под масками организуется «райское место» для развития бактерий.

«Проблемы возникают не только на подбородке, но и в зоне шеи, рядом с ушами и даже у некоторых ряд «маскне» тянется до декольте. Не все меняют маску каждые полтора часа, как это нужно, поэтому увеличивается количество бактерий, которые и провоцируют высыпания», — рассказала «Московскому комсомольцу» косметолог Виктория Татосян.

На время борьбы с пандемией коронавируса вообще лучше отказаться от декоративной косметики. Из-за нее идет закупорка пор. Следовательно, в совокупности с ношением средств защиты будут происходить воспаления и появляться новые высыпания.

Необходимость соблюдения масочного режима в России отпадет при появлении достаточной иммунной прослойки. Вероятно, это произойдет весной этого года. Мнение высказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.