Томские спасатели эвакуировали рыбака, у которого отказали ноги

Томск, 7 февраля. Сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы оказали помощь мужчине, у которого резко ухудшилось здоровье во время рыбалки. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети.

Вечером, 6 февраля в Единую диспетчерскую службу поступил звонок, в котором рассказали, что на реке Томь в районе поселка Аникино у рыбака отказали ноги. Спасатели экстренно прибыли к пострадавшему и положили его на специальные сани-носилки, после чего транспортировали его до машины скорой медицинской помощи.

По информации ФАН, сотрудники ПСС спасали 40-летнего мужчину. В настоящее время пострадавший находится под пристальным присмотром врачей. Мы напоминаем, если Вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, то нужно позвонить на единый номер экстренных оперативных служб — 112. Оператор центра вызовет специалистов, необходимых для конкретной ситуации.

Ранее ФАН сообщал, что томские спасатели в 2020 году сохранили 232 человеческие жизни. За высокие показатели работы региональное управление МЧС России и областное управление ГО и ЧС наградили почетными грамотами и благодарственными письмами сотрудников областной ПСС.