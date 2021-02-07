Россиянам рассказали, как правильно хранить еду в холодильнике

Москва, 7 февраля. Главные ошибки при хранении пищи в холодильнике, которые нередко допускаются людьми, перечислили специалисты по безопасности продуктов.

Нельзя замораживать или охлаждать продукты, которые только попали на кухню с прилавка магазина, говорится в рекомендациях с сайта американского Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Также не стоит полностью заполнять холодильник продовольствием «до краев».

Температура в основной секции холодильника должна составлять около +4 градусов, а морозильной камере не должна быть выше –18. Как передает Nation News, нельзя забывать регулярно чистить холодильник из-за появления в нем бактерий.

Снизить риск развития старческого слабоумия помогут некоторые продукты, которые необходимо включить в рацион, а также несколько полезных привычек. О них ранее рассказала диетолог Ханна Брей.