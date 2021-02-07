Сотрудники СБУ обнаружили в Донбассе обустроенный военными ВСУ схрон с оружием

Луганск, 7 февраля. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник украинских десантников в зоне боевых действий в Донбассе. Изъято более двух тысяч единиц оружия и боеприпасов.

Об этом рассказал официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Тайник был обнаружен 5 февраля в зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Дмитровка.

По словам представителя Народной милиции Луганской Народной Республики, найдены три автомата АК-74, два пистолета ПМ и более двух тысяч патронов калибра 5,45 миллиметра. Также в схроне сотрудники СБУ обнаружили два прибора ночного видения.

Известно, что тайник обустроили военнослужащие 2-го батальона 80-й бригады ВСУ. Сейчас СБУ и прокуратура проводит проверку учета оружия и боеприпасов в подразделениях бригады.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в Донбассе задержали пьяных военнослужащих ВСУ.