Сенатор Пушков рассказал, что нужно делать Польше после проваленных военных учений

Москва, 7 февраля. Сенатор Совфеда Алексей Пушков был не удивлен поражением Польши в собственных штабных учениях, по его мнению, провал был закономерен.

Ранее в Польше завершились крупномасштабные учения «Зима-2020», в рамках которых имитировалось наступление сил потенциального противника с Востока. Оказалось, что польская армия не в состоянии сдерживать натиск врага дольше пяти дней, хотя изначально поляки планировали продержаться 22 дня.

Пушков на своей официальной странице в соцсети заявил, что разгром ВС Польши не является чем-то необъяснимым. Он удивился тому, что в Польше могли рассчитывать на что-то другое.

«Ведь если бы Польша победила в учениях, это была бы крайне странная и недостоверная победа. Пусть учатся дальше», — заявил он.

Ранее китайские эксперты назвали три причины провала Польши в воображаемой войне с Россией.