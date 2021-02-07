Бразильский наркодилер сбежал из самой охраняемой тюрьмы Боливии

Ла-Пас, 7 февраля. Преступник из бразильского наркокартеля сбежал из самой охраняемой тюрьмы в Боливии. В ходе специальной полицейской операции беглец был арестован, сообщает El Deber.

Член бразильского наркокартеля Первая столичная команда (PCC) Итало Родригес да Силва содержался Боливии Чончокоро в 35 километрах от города Ла-Пас. Эта тюрьма считается самой охраняемой в стране.

На родине на преступника заведено 30 уголовных дел за кражи, угон автомобилей, незаконное ношение и продажу оружия, и наркоторговлю. В Боливии он был приговорен к 30 годам заключения за убийство в департаменте Пандо.

5 февраля он вместе со своим сообщником, боливийцем Ричардом Валенсией Флорес, совершил дерзкий побег из тюрьмы, пробив дыру в крыше камеры и пробравшись мимо охраны. Полиция считает, что преступник вступил в сговор с одним из сотрудников тюрьмы.

El reo, que se fugó el viernes por la madrugada de Chonchocoro, fue capturado tras un gran operativo de la Policía en la zona paceña de Villa Fátima. https://t.co/P6yMjSAm0Y — EL DEBER (@grupoeldeber) February 6, 2021

Спустя сутки беглец был схвачен в городе Ла-Пас, откуда он планировал направиться в департамент Бени, чтобы сбежать в Бразилию. Глава Национального подразделения по борьбе с преступностью (Felcc) Альберто Агилар, который командовал операцией, заявил, что Родригес да Силва был найден по результатам прослушки телефонных звонков. По его словам, в Ла-Пасе преступника укрывала местная жительница. Сообщник да Силвы по-прежнему находится в розыске.

Capturan en Villa Fátima al reo brasileño que se fugó de Chonchocoro https://t.co/Ca93rKDzc9 pic.twitter.com/GY74pLqint — Página Siete (@pagina_siete) February 7, 2021

Бразильские наркоторговцы активно действуют в Боливии, вывозя дешевый боливийский кокаин, который картели поставляют в Европу. Цена одного килограмма боливийского кокаина в Бразилии составляет 16 тысяч долларов, однако в Европе его цена возрастает до 90 тысяч долларов за килограмм.

По информации бразильского новостного агентства UOL, десятки бандитов из картелей Первая столичная команда и Красная команда ведут борьбу за контроль над тюрьмами в Боливии. По версии бразильской федеральной полиции, в Боливии скрываются одни из самых разыскиваемых в Бразилии преступников из Первой столичной команды — Андре ду Рэп и Андресон Ласерда Перейра. Ранее их обвиняли в организации наркотрафика из Южной Америки в Италию при помощи калабрийской мафии Ндрангета.