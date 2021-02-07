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Бразильский наркодилер сбежал из самой охраняемой тюрьмы Боливии

Бразильский наркодилер сбежал из самой охраняемой тюрьмы Боливии

Ла-Пас, 7 февраля. Преступник из бразильского наркокартеля сбежал из самой охраняемой тюрьмы в Боливии. В ходе специальной полицейской операции беглец был арестован, сообщает El Deber.

Член бразильского наркокартеля Первая столичная команда (PCC) Итало Родригес да Силва содержался Боливии Чончокоро в 35 километрах от города Ла-Пас. Эта тюрьма считается самой охраняемой в стране.

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На родине на преступника заведено 30 уголовных дел за кражи, угон автомобилей, незаконное ношение и продажу оружия, и наркоторговлю. В Боливии он был приговорен к 30 годам заключения за убийство в департаменте Пандо.

5 февраля он вместе со своим сообщником, боливийцем Ричардом Валенсией Флорес, совершил дерзкий побег из тюрьмы, пробив дыру в крыше камеры и пробравшись мимо охраны. Полиция считает, что преступник вступил в сговор с одним из сотрудников тюрьмы.

Спустя сутки беглец был схвачен в городе Ла-Пас, откуда он планировал направиться в департамент Бени, чтобы сбежать в Бразилию. Глава Национального подразделения по борьбе с преступностью (Felcc) Альберто Агилар, который командовал операцией, заявил, что Родригес да Силва был найден по результатам прослушки телефонных звонков. По его словам, в Ла-Пасе преступника укрывала местная жительница. Сообщник да Силвы по-прежнему находится в розыске.

Бразильские наркоторговцы активно действуют в Боливии, вывозя дешевый боливийский кокаин, который картели поставляют в Европу. Цена одного килограмма боливийского кокаина в Бразилии составляет 16 тысяч долларов, однако в Европе его цена возрастает до 90 тысяч долларов за килограмм.

По информации бразильского новостного агентства UOL, десятки бандитов из картелей Первая столичная команда и Красная команда ведут борьбу за контроль над тюрьмами в Боливии. По версии бразильской федеральной полиции, в Боливии скрываются одни из самых разыскиваемых в Бразилии преступников из Первой столичной команды — Андре ду Рэп и Андресон Ласерда Перейра. Ранее их обвиняли в организации наркотрафика из Южной Америки в Италию при помощи калабрийской мафии Ндрангета.

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