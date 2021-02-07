Украинский посол упрекнул Штайнмайера в поддержке России

Берлин, 7 февраля. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник раскритиковал федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за слова о России.

Ранее Штайнмайер заявил, что энергетические отношения стали едва ли не последним «мостом» между Россией и Европой, признаком силы не стало бы его разрушение. Также он напомнил о 20 миллионах жертв в СССР в результате немецкого нападения на Советский Союз.

В ответ Мельник заявил, что Украину повергли в шок высказывания Штайнмайера об исторической памяти.

«Подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», — говорится в заявлении украинского посла в ФРГ.

Дипломат назвал приравнивание СССР «недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов», в том числе украинского. Также Мельник подчеркнул, что Киев решительно выступает против попыток «обеления» проекта «Северный поток — 2».

Ранее стало известно, что власти США выделят деньги Украине на исследование геев. На эти цели из средств американских налогоплательщиков будет направлено порядка 400 тысяч долларов.