Дмитрий Дюжев досрочно покинул проект «Танцы со звездами»

Москва, 7 февраля. Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев внезапно покинул проект «Танцы со звездами». О его досрочном выбывании сообщил ведущий Андрей Малахов. Фанатов актера беспокоит его здоровье.

До недавнего времени Дюжев активно публиковал на личной странице в Instagram анонсы следующих выпусков шоу. Он показывал фанатам наброски художников по костюмам. Позже, в реализованных нарядах он выходил на паркет в паре с мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам Марией Смольниковой.

В воскресенье Андрей Малахов объявил на съемочной площадке, что Дюжев выбывает из «Танцев со звездами» из-за проблем со здоровьем. По сведениям СМИ, актеру может понадобиться двухнедельное лечение. Чем именно болен Дюжев, телеведущий не объяснил.

Недавно актриса Янина Студилина, известная по роли Полины Зеленовой в сериале «Ранетки», опубликовала пикантное видео со съемок «Танцев со звездами». Анонимный оператор запечатлел 35-летнюю знаменитость сидящей за кулисами в расшитом жемчугом и декоративными камнями ультракоротком платье.