Политолог Крутаков: Россия должна ответить на давление Запада из-за «СП-2»

Москва, 7 февраля. Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков объяснил, почему Российская Федерация должна ответить на давление Запада из-за «СП-2».

Москва могла бы перестать «играть в эту игру» с Европой и пойти на открытое противостояние, рассказал эксперт корреспонденту Baltnews. Однако до сих пор Россия не предприняла попытки ответить на давление Запада из-за газопровода «Северный поток — 2».

«Наш противник бьет ниже пояса — так не положено в честной борьбе. <...> Мы что, так и будем выступать или тоже нанесем удар?» — рассуждает политолог.

Если Европа введет санкции и откажется от российского газа, возможен большой скачок цен на газовом рынке ЕС, что в свою очередь спровоцирует дисбаланс в газовой сфере на глобальном уровне, по словам публициста. В этом случае для России лучшим выходом будет «играть ва-банк» — но мы продолжаем просто «делать заявления», резюмировал аналитик.

Ранее в Bloomberg сообщили, что Германия может отказаться от реализации «Северного потока — 2» после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель. Три причины, почему этого не произойдет, перечислил для ФАН эксперт Вячеслав Кулагин. Газопровод является самым дешевым способом поставки топлива в ФРГ, объяснил он.