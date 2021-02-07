Межевич заявил, что Польша заинтересована в выдаче авторов Telegram-канала NEXTA

Поляки прагматичные люди — и вполне могут расстаться с «непроходными политическими пешками», если получат за это достойную «плату». Об в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее следственный комитет Белоруссии через генпрокурора страны направил в Польшу документы на экстрадицию основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и его экс-главного редактора Романа Протасевича. На родине оба преследуются по обвинению в экстремизме: в разгар протестов в Белоруссии молодые люди призывали к участию в несанкционированных протестных акциях.

«Мне сложно сказать, почему запрос на экстрадицию поступил только сейчас, — признался Межевич. — Основной негативный эффект от деятельности этих двух граждан пришелся на сентябрь-октябрь 2020 года, так что следственному комитету РБ было бы логично предпринять подобные действия еще осенью и уж никак не в феврале текущего года. С другой стороны, по всей видимости, на наших братьев-белорусов распространяется известная пословица «русские долго запрягают, но быстро едут» — и, если так, будем надеяться, что инициатива силовиков приведет их к успеху».

По мнению политолога, надеяться на выдачу Путило и Протасевича прошлой осенью не было никакого смысла: тогда белорусский протест был на пике, многие его участники, а также западные политики считали, что он вызовет серьезные изменения в структурах власти РБ.

«Были стотысячные митинги и демонстрации, которых сейчас уже нет, — заметил эксперт. — Теперь полякам понятно, что предатели белорусов из NEXTы им больше не нужны: когда изменники перестают выполнять свою функцию, от них избавляются. Так что я не исключаю, что Варшава отдаст этих двух интернет-деятелей Минску в обмен на что-нибудь существенное, например экономические преференции».

Собеседник ФАН подчеркнул, что сама по себе ценность Путило и Протасевича невелика.