«Кладбище ПАЗиков»: пожар уничтожил два автобуса в Кстове

Нижний Новгород, 7 февраля. Два автобуса полностью выгорели на автостоянке в Кстове. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Представили ГУ МЧС России по региону рассказали о последствиях пожара, который произошел на автостоянке Кстова. По их словам, ночью там загорелись два автобуса. Площадь пожара составила 16 квадратных метров.

Несмотря на оперативные действия сотрудников МЧС, спасти технику не удалось. По опубликованным в Сети кадрам с места инцидента видно, что огонь практически полностью уничтожил машины. Также автор фотографии указал, что стоянка на улице Первостроителей буквально превратилась в «кладбище ПАЗиков». Из-за чего автобусы охватил огонь, пока неизвестно.

В конце января похожий инцидент произошел на юго-западе Москвы, сообщало РИАМО. Пожар охватил и уничтожил пассажирский автобус.