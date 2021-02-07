Уилл Смит появится в боевике от режиссера «Джона Уика»

Лос-Анджелес, 7 февраля. Голливудский актер Уилл Смит сыграет главную роль в новом боевике от режиссера фильма «Джон Уик» Дэвида Литча.

Новая кинокартина получит название «Быстрый и свободный». Смит воплотит на экране персонажа по имени Джон Райли. По сюжету главный герой просыпается в Тихуане с амнезией после жесткого избиения. Райли необходимо восстановить картину событий. Постепенно персонаж осознает, что ведет двойную жизнь. Теперь герою нужно выяснить, кто он на самом деле — агент ЦРУ или влиятельный мафиози.

Сейчас за производство боевика развернулась борьба между студиями Warner, Paramount, MGM, Sony, а также стриминговыми сервисами, пишет издание Deadline. Сроки премьеры пока не называются.

Ранее актер Энтони Маки, сыгравший Сокола в «Мстителях», рассказал о «травматичном» знакомстве с Уиллом Смитом. Маки по случайности получил от звезды «Людей в черном» удар в челюсть.