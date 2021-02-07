Российские астрономы рассказали о магнитных бурях в феврале

Москва, 7 февраля. Две умеренные магнитные бури ожидаются в феврале, однако сильных вспышек на Солнце не предвидится, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Наступление магнитных бурь специалисты прогнозируют 7 и 8 февраля. Они могут повлиять на ухудшение настроения, стать причиной упадка сил, нарушения сна, а также вызвать головные боли и скачки артериального давления.



Еще одна вспышка на Солнце ожидается в конце месяца, а именно 21 февраля. Чтобы обезопасить себя от неприятных последствий, нужно следовать простым правилам, например, отказаться от вредных привычек, употреблять больше овощей и фруктов и как можно чаще пить чистую воду.

При этом никакого особенного воздействия на организм человека это природное явление не оказывает, считает заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. По его словам, если метеозависимому человеку сказать о надвигающемся явлении, то он почувствует себя плохо, и наоборот.