Твердый сыр может привести к нарушениям сердечно-сосудистой системы

Москва, 7 февраля. Злоупотребление твердым сыром может негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы, предупредил врач-диетолог Андрей Бобровский.

Часто люди, которые не переносят лактозу, заменяют молоко на сыр. В его составе содержится много полезных элементов, однако в сыре есть и опасные соединения. Бобровский порекомендовал выбирать сорта продукта, при которых неприятные симптомы не проявляются. Диетолог напомнил, что сыры бывают мягкие и твердые.

При просмотре состава можно увидеть, что, несмотря на пользу, в них содержится много насыщенного жира. Компонент негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Сыр в три-пять раз калорийнее молока. Кроме того, в нем фиксируется высокое содержание белков. Эксперт посоветовал с осторожностью относится к этому продукту и не переедать его. Людям, следящим за фигурой, лучше выбирать низкокалорийные виды сыра.

До этого диетолог Бурляева рассказала, что употребление сыра поможет улучшить качество сна. В продукте содержится аминокислота триптофан, которая влияет на выработку мелатонина.