Употребление кофе может способствовать более здоровому сну

Филадельфия, 7 февраля. Утренний кофе полезен при проблемах со сном, а вечером незадолго до отдыха его употребление способствует более здоровому сну.

Институт научной информации о кофе поделился результатами последних исследований о влиянии кофе на сон. По их данным, в случае нехватки сна кофе может смягчить негативные последствия. При этом потребление около трех чашек напитка в день позволяет повысить внимательность, скорость реакции и память в первые несколько дней недосыпа.

Кофе также помогает побороть сонливость, которая возникает из-за смены часовых поясов после путешествия. Однако в любом случае необходимо правильно рассчитывать время приема этого напитка, чтобы предотвратить появление бессонницы. Кофе рекомендуется употреблять за 6 часов до ночного отдыха, чтобы снизить его негативное влияние на качество сна.

Кроме того, употребление кофе считается эффективным способом профилактики развития различных болезней печени. Благодаря этому снижается вероятность накопления жира вокруг органа, а также напиток обеспечивает защиту от вредных веществ.