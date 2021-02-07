Российский гастроэнтеролог указал на опасные для сердца продукты

Москва, 7 февраля. Некоторые продукты могут оказаться особенно вредными для сердечно-сосудистой системы человека, рассказала гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Обычно вред организму наносят высокорафинированные и жирные продукты с содержанием большого количеством сахара или соли. Также стоит отказаться от пищи промышленного производства. Дианова рассказала об этом журналистам «Звезды».

«Избыточное количество рафинированных продуктов приводит к накоплению веса у человека. На этом фоне, как правило, существует или прогрессирует гипертония», — рассказала она.

Во вредных продуктах чаще всего трансжиры, которых медики считают главным врагом сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что они запускают процесс такого заболевания, как атеросклероз, или усиливают уже имеющиеся проблемы со здоровьем.

Уменьшить риски развития сердечных заболеваний способен чернослив. Информацией об этом поделился эксперт Джейми Миллер. Продукт также помогает контролировать вес за счет содержания клетчатки.