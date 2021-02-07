«Это было настоящее бедствие»: в Крыму рассказали, как республику грабили при Украине

Симферополь, 7 февраля. На территории Крыма и Севастополя находится почти 2300 объектов археологического наследия (только зарегистрированных), в том числе 30, которые относятся к наследию федерального значения. Это говорит о том, что вся территория полуострова практически полностью усыпана историческими артефактами, за которыми постоянно охотятся черные копатели, или, как их еще называют, черные археологи.

Однако археологами, хоть и черными, называть их не стоит, поскольку они занимаются разграблением и порчей объектов культурного наследия, причем иногда самыми кощунственными способами. Особенно открыто и нагло это происходило во времена Украины, о чем можно судить по разграблению некрополя времен Древнего Рима — I–II — конца IV века нашей эры — на холме Киль-Дере под Инкерманом.

Эксперты говорят, что за время нахождения Крыма в составе Украины с полуострова были вывезены тысячи уникальных предметов, которые имеют высокую историческую ценность. Часть из них удалось вернуть, сейчас они находятся в КРУ «Центральный музей Тавриды».

В комментарии ФАН директор музея Андрей Мальгин подтвердил, что в украинский период это было настоящее бедствие, поэтому потери культурного наследия были очень значительными.

«Мне сложно сейчас оценить это в каком-то эквиваленте, но ущерб был колоссальный. Достаточно сказать, что фактически все городище, весь некрополь Баклы (под Бахчисараем. — Прим. ФАН) был уничтожен такими копателями. То есть это было настоящее бедствие», — сказал он.

Также по этому поводу высказался в комментарии ФАН начальник департамента государственной охраны культурного наследия Крыма Андрей Ростенко. По его словам, в период нахождения полуострова в составе Украины разграбления объектов археологии не были редкостью.

«В 90‑е годы ХХ века в Крыму началось масштабное уничтожение и разграбление археологических памятников разных эпох», — заявил Ростенко.

Однако с 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, по черным копателям и черному рынку в республике был нанесен серьезный удар, из-за чего разграбление объектов культурного наследия практически прекратилось. А на их территории сейчас проходят археологическую практику студенты из различных институтов.

Напомним, ранее ФАН показывал монеты и другие древние предметы, до которых не добрались черные копатели, но их нашли ученые РАН в Крыму.