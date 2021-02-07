После схода ледника в Индии под обломками нашли 16 выживших рабочих

Нью-Дели, 7 февраля. Спасатели смогли обнаружить и вытащить на поверхность по меньшей мере 16 рабочих, которые оказались в тоннеле во время схода ледника в штате Уттаракханд.

Сейчас поисково-спасательная операция продолжается. Сотрудники экстренных служб не прекращают поиски выживших. По последним данным, жертвами ЧП стали по меньшей мере десять человек.

Как сообщалось ранее, ледник сошел со склона горы Нандадеви и спровоцировал резкий подъем воды в реках Алакнанда и Дхаулиганга. Из-за наводнения были разрушены плотины строящихся здесь гидроэлектростанций «Риши Ганга» и «Дхаули Ганга».

По последним данным, пропавшими без вести считаются 125 человек. Власти не исключают, что их может стать больше.