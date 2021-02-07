Студия Paramount запускает в производство приквел сериала «Йеллоустоун»

Лос-Анджелес, 7 февраля. Компания Paramount Pictures займется съемками сериала «Y: 1883». Новый проект станет приквелом вестерна «Йеллоустоун» и выйдет на стриминговом видеосервисе Paramount+.

Действие нового сериала развернется в XIX веке. Разработку приквела «Йеллоустоуна» поручили автору оригинального шоу Тейлору Шеридану. Он покажет в проекте историю основоположников клана Даттонов. Главные герои «Y: 1883» отправятся на запад, к «последнему бастиону дикой Америки». Для этого им придется пересечь Великие равнины.

По сведениям еженедельника Variety, новый сериал дебютирует до конца 2021 года. Проект «Y: 1883» станет наглядной иллюстрацией экспансии на Запад и спасения от нищеты в Монтане.

В конце января состоялась премьера мистического сериала по сценарию Дмитрия Глуховского. В нем рассказана история пятерых москвичей, которые находят убежище в архангельском монастыре рядом с деревней Топи. Героям одноименного сериала предстоит столкнуться с чередой загадочных событий. Писатель Глуховский на своей странице в Instagram охарактеризовал проект как «безумный бэд трип триллер».