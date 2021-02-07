Российский диетолог предупредил о вреде чрезмерных диет

Москва, 7 февраля. Чрезмерное соблюдение диет и строгость в выборе продуктов ради здоровья могут, наоборот, навредить ему, заявила врач-диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, употребление некоторых продуктов в ограниченных количествах иногда неоправданно, и на самом деле в этом нет необходимости. Негативную роль играют социальные сети, которые убеждают людей в делении продуктов на плохие и хорошие. Это в корне неверный подход к питанию, подчеркнула специалист.

«Как только человек начинает говорить, что есть «хорошие» продукты, «чистые», а есть «плохие, грязные», как только четко начинает что-то полностью исключать из своего рациона и даже на праздничные и выходные дни его питание остается однообразным и ограниченным — это уже свидетельствует о болезненном стремлении к правильному питанию», — объяснила Круглова.

У человека может развиться так называемая диетическая депрессия. В таком состоянии сидящий на жесткой диете человек начинает подсознательно себя наказывать, если съел что-то «неправильное». Укоры ни к чему хорошему не приведут, предупредила диетолог. Абсолютно вредных или полезных продуктов не существует, во всем важен баланс.

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