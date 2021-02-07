Политолог назвал «бизнесом» антироссийские заявления Литвы о вакцине «Спутник V»

Москва, 7 февраля. Громкие заявления премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните относительно российской вакцины «Спутник V» доказывают то, что власти стран Прибалтики не заботятся о здоровье собственных граждан, а гонятся лишь за политическим рейтингом. Об этом ФАН сказал политолог и журналист Юрий Светов.

«Антироссийские заявления, акции — это все бизнес Прибалтийских государств, поэтому они так и делают», — заявил он.

Эксперт отметил, что страны Прибалтики ведут последовательную политику, направленную на то, чтобы дискредитировать отечественную вакцину.

«Ведь была такая достаточно массированная атака против самого факта, что Россия может создать вакцины, — констатировал Светов. — Всячески доказывалось, что мы люди дремучие. Потом, когда выяснилось, что сделали, стали доказывать, что у нас вакцины менее эффективны, чем американские и европейские, потом взялись за следующий этап, что мы не сертифицированы в Европе так, как надо, и вот сейчас все эти вещи потихоньку прошли».

Политолог подчеркнул, что заявление литовского премьер-министра идет вразрез с политикой других европейских государств, где наблюдается интерес к «Спутнику V».

«В Австрии канцлер Курц выразил готовность самому привиться русской или китайской вакциной, если будет соответствующая сертификация. В стране на первом месте стоит здоровье населения, и власти готовы пойти на то, чтобы привлечь российские и китайские вакцины. А в странах Прибалтики люди, которые стоят у власти, отвечают за другое — чтобы их погладили по головке те, кто осуществляет внешнее управление. Собственная страна — это не важно».

Ранее в Госдуме заявили о «запредельном уровне некомпетентности» литовского премьер-министра Ингриды Шимоните, назвавшей вакцину «Спутник V» «гибридным оружием».