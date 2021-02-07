Запад не дает Грузии использовать российскую вакцину

Москва, 7 февраля. Производство российской вакцины «Спутник V» будет запущено в производство в Турции, Бразилии, Белоруссии, Казахстане и Венгрии. Об этом сообщает журналист издания «Грузия и мир» Бесо Барбакадзе. По его словам, Грузия тоже могла бы использовать российскую вакцину без каких-либо ограничений, о чем неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, сообщает «ПолитПазл».

«Таким образом, если бы мы получили от России вакцину и право на ее производство, нам бы не пришлось ходить от одной двери к другой и попрошайничать: пожалуйста, продайте нам вакцину. Мы бы сами стали ее продавать и параллельно без проблем приступили бы к массовой вакцинации населения», — пишет ИА Daily со ссылкой на грузинского журналиста.

Но, как и в других похожих случаях, подвергнувшись давлению Запада, официальный Тбилиси показательно отказался от русской вакцины, пренебрегая собственными национальными интересами. Барбакадзе также не исключил варианта, что при этом в одной из европейских стран российская вакцина начнет производиться. Но даже после этого Грузия не сможет рассчитывать на соответствующее разрешение Запада на использование российского препарата.