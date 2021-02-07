Алена Рапунцель показала, как отмечает день рождения маленького сына

Москва, 7 февраля. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и блогер Алена Рапунцель устроила праздник в честь дня рождения сына Богдана. Знаменитость неделю готовилась к двухлетию мальчика.

Кадрами с праздника Рапунцель поделилась на своей странице в Instagram. Звезда «Дома-2» трогательно поздравила Богдана с днем рождения.

«Мама все сделает для тебя, мой сладкий мальчик. Обещаю, что ты ни в чем не будешь нуждаться. Я люблю тебя безумно, моя жизнь», — написала счастливая мать.

Судя по снимкам и видео в соцсети, второй день рождения сына Алена Рапунцель отмечала дома. Блогер украсила квартиру кучей воздушных шаров голубого цвета. Кроме того, она заказала большой торт, украшенный фигурками из мастики.

Рапунцель позвала на день рождения Богдана взрослых гостей, которые принесли имениннику подарки. Сама участница реалити-шоу подарила сыну большого робота-трансформера. Перед приходом гостей знаменитость, конечно же, принарядилась, надев платье из органзы пудрового цвета.

Отцом Богдана является экс-супруг Рапунцель и бывший участник «Дома-2» Илья Яббаров. Он тоже приехал поздравить сына с днем рождения. Ранее он заявлял, что Рапунцель не дает ему видеться с ребенком и заставляет сначала купить ей квартиру в Москве.