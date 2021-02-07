Потомство редких леопардов планируют получить в Сочи до конца года

Сочи, 7 февраля. Сочинский центр восстановления популяции леопарда собирается получить потомство от двух пар переднеазиатских леопардов до конца 2021 года.

Организация проводит программу по восстановлению редких видов животных. В прошлом году уже разродились две пары. На свет появились три котенка. Сейчас планируется, что потомство принесут еще две пары — Фила с Шивой и Симбад с Олимпией.

Последняя пара является самой проблемной, так как у самки нет передней ноги, а у самца никогда не было спаривания. Однако специалисты из центра уже имеют опыт с участием самки с дефектами, поэтому они рассчитывают на положительный результат.

Недавно детеныши гуанако и дикобраза появились в саранском зоопарке. Руководство зверинца обеспечило животных всеми необходимыми условиями для благополучного спаривания и рождения потомства.