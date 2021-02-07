ФАН узнал, кто решит дальнейшую судьбу незаконно везенного в Россию львенка

В Российском карантинном центре диких животных «Велес» рассказали корреспонденту ФАН о дальнейшей судьбе львенка, изъятого в Санкт-Петербурге.

Так, 7 февраля полиция, инспекторы Росприроднадзора и сотрудники городской природоохранной прокуратуры прервали экзотическую фотосессию в студии на улице Седова в Санкт-Петербурге. В качестве антуража там предлагали львицу по имени Кира. Примечательно, что хозяйку хищницы ловили «на живца» — роль желающих сфотографироваться с львицей сыграли сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе управления Росприроднадзора сообщили, что предъявленные владельцем документы на животное вызвали вопросы. Заметим, что физлицам запрещено содержать львов в неволе. Исключения делают для тех, которые приобретены до 1 января 2020 года. При этом специалисты тщательно проверяют условия содержания всех этих животных.

«В ходе проверки установлен факт ввоза львенка на территорию города, его дальнейшего содержания и использования в отсутствие правоустанавливающих документов», — отметили в ведомстве.

В результате животное изъяли и направили на временное содержание в Российский карантинный центр диких животных «Велес». В свою очередь корреспондент Федерального агентства новостей связался с представителями Центра, чтобы о дальнейшей судьбе Киры и ее состоянии.

«Львенок находится в стрессовом состоянии. Дальнейшую судьбу Киры будет решать прокуратура», — сказали ФАН в Карантинном центре диких животных «Велес».

Стоит заметить, что на сегодняшний день единовременно в центре находятся более 200 животных и птиц (как на постоянном проживании, так и на лечении и реабилитации): 19 медведей разных возрастов, три рыси, три африканские львицы, 14 лосей разного возраста, пять северных оленей, волкособ, более 30 лисиц и енотовидных собак, два песца, 14 енотов-полоскунов, косуля, десятки ежей и белок, несколько десятков хищных птиц. Некоторые из них вернутся обратно в дикую природу, однако другие животные обретут свой новый дом в Российском карантинном центре диких животных «Велес».

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