Фанаты Подольской спорят из-за сходства ее сына с Пресняковым

Москва, 7 февраля. Поп-певица Наталья Подольская сейчас находится в декретном отпуске. Недавно она перебирала фотографии в семейных альбомах. В одном из них она обнаружила свой детский снимок.

Знаменитость решила сравнить детское фото с портретом старшего сына — восьмилетнего Артемия. Она сделала коллаж из двух снимков и опубликовала его в личном микроблоге Instagram. Внешнее сходство между матерью и первенцем оказалось поразительным, однако мнения подписчиков певицы разделились.

Подольская на детском фото запечатлена в школьной форме с белоснежным бантом на голове. Она широко улыбается и уверенно смотрит в объектив камеры. Сын певицы отводит взгляд в сторону, однако его нос и улыбка идентичны материнским. Часть пользователей соцсети решила, что Артемий больше похож на отца — эстрадного артиста Владимира Преснякова-младшего.

«Улыбка мамина, а глазки папины»; «Копия мама»; «Да нет, папин мальчик Тема», — спорят фолловеры Подольской.

Наталья Подольская ранее раскрыла секрет похудения после рождения второго ребенка. Певице удалось скинуть 12 килограммов и прийти в форму всего за три месяца.