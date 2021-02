Что мешает самой пострадавшей от пандемии африканской стране бороться с COVID-19

Министр здравоохранения ЮАР Цвелини Мхизе заявил о снижении числа ежедневных случаев выявления COVID-19 в стране. Однако южноафриканские медики не исключают, что это лишь временный спад перед третьей волной заболевания.

Южно-Африканская Республика остается самым пострадавшим от коронавируса государством на континенте. Общее число зарегистрированных случаев заражения составляет более 1 473 000. Из них 46 180 привели к смертельному исходу. Выздоровело около 1 340 00 человек.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, почему ЮАР больше остальных пострадала от пандемии и не может преодолеть распространение вируса, несмотря на появление вакцин.

Глава специального следственного подразделения правительства (SIU) Энди Мотиби отчитался о результатах проверки расхода средств, выделенных государством на борьбу с коронавирусом. По данным SIU, сумма составила 17 миллионов долларов США.

Основными способами незаконного вывода средств из бюджета стали завышение стоимости на поставки медицинских средств, искажение технических характеристик и заключение контрактов с подставными компаниями. SIU требует немедленной заморозки активов юридических и физических лиц, причастных к хищениям.

Южноафриканские следователи продолжают проверки. Из двух миллиардов долларов, выделенных на связанные с COVID-19 закупки, 889 миллионов — под следствием.

Ранее Коммунистическая партия Южноафриканской Республики (SACP) призвала президента страны Сирила Рамафосу взять под личный контроль вопросы, связанные с приобретением вакцины от коронавируса, чтобы избежать коррупционных схем. Как показала деятельность SIU, опасения южноафриканских коммунистов были небеспочвенны.

Помимо разворовывания средств, предназначенных для борьбы с пандемией, ЮАР сталкивается с мутацией коронавируса. Южноафриканский штамм заболевания оказался заметно заразнее предшественника.

Уже в декабре европейские страны начали закрывать границы для туристов из ЮАР. Тогда же появились сомнения, что разработанная в Великобритании вакцина фирмы AstraZeneca окажется эффективной против нового варианта заразы. И завершившееся на прошлой неделе тестирование подтвердило справедливость этих опасений.

Совместное исследование южноафриканского университета Витватерсранда и Оксфордского университета показало, что британский препарат обеспечивает лишь ограниченную защиту при легком течении заболевания. Относительно тяжелых случаев данных нет, так как испытуемые были преимущественно молодыми людьми без дополнительных осложнений здоровья.

Компании Johnson & Johnson и Novax также заявили, что их вакцины показали пониженную эффективность в клинических испытаниях, проведенных в Южной Африке.

Незадолго до объявления результатов тестирования Рамафоса выступил на Всемирном экономическом форуме, где обвинил западные государства в накоплении избыточного количества вакцины.

Такой подход лишает бедные страны возможности защитить население от коронавируса. И со стороны могло показаться, что богатейшие державы прислушались к мнению южноафриканского лидера и проявили сострадание к нуждам Африки.

Форум прошел в конце января. Первого февраля в ЮАР прибыла партия из миллиона доз вакцины AstraZeneca, а уже через неделю стало известно, что препарат показывает недостаточную эффективность против местного штамма COVID.

