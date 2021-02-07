Китайские врачи назвали фрукты, которые помогают от похмелья

Москва, 7 февраля. Китайские врачи из народной больницы провинции Хунань назвали фрукты, которые помогут справиться с похмельем.

В первую очередь специалисты развеяли миф, что утром после застолья нужно выпить крепкого чая или кофе. Кофеин немного снимет нервное состояние, но восстановиться организму не поможет, а наоборот, нанесет серьезный удар по почкам и сердцу.

Нейтрализовать этанол в крови поможет лимон. Однако употреблять этот цитрусовый фрукт следует дозировано, иначе на лимонную кислоту среагирует желудок. Грейпфрут также избавляет от бактерий и микробов, формирующихся во рту после застолья.

Еще одним полезным при похмелье фруктом китайские медики назвали банан, который снижает количество алкоголя в крови. В число эффективных антипохмельных «препаратов» также входит и киви.

Однако люди, у которых есть проблемы с кишечником, должны знать, в каких случаях им можно есть фрукты, а в каких нельзя, заявила нутрициолог Алена Степанова. По ее словам, лучше всего употреблять такие продукты в первой половине дня.