Полицейский застрелил напавшего на него с палкой американца

Вашингтон, 7 февраля. Офицер при исполнении выстрелил в мужчину, который напал на него с палкой. Инцидент произошел в американском штате Мэриленд.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как полицейский, стоящий на дороге, направил оружие в сторону американца. Полицейский начал отступать, после чего его оппонент взял палку и избил правоохранителя.

После нескольких выстрелов в упор мужчина упал на землю. Офицера доставили в больницу с незначительными травмами, сам же американец от ранений скончался. Некоторые пользователи Сети поддержали полицейского, другие раскритиковали, отметив, что в руках у погибшего была только палка, и с ним можно было договориться.

Участники движения Black Lives Matter стали инициаторами конфликта с полицейскими в Сакраменто, сообщал ФАН. Группа протестующих преследовала правоохранителей и оскорбляла их.