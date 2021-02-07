Военный эксперт раскрыл новый маркетинговый ход Lockheed Martin для продажи F-35

Москва, 7 февраля. Публикация Popular Mechanics о способности американских истребителей F-35 обойти российские системы противоздушной обороны выглядит как очередная реклама скандального самолета.

Компания Lockheed Martin заинтересована в том, чтобы продавать F-35 в условиях, когда Пентагон заморозил закупки, остановившись на 700 самолетах из запланированных четырех тысяч. Главное преимущество F-35, как заявляли производители, малозаметность для радаров систем ПВО, что, согласно недавней публикации в Popular Mechanics, подтверждено во время совместных учений ВВС США, Великобритании и Австралии. Директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии для Baltnews опроверг такую способность у F-35.

«Эту акцию с F-35 я считаю показной и связанной с кризисом этого самолета. Это заставляет Lockheed Martin искать такие маркетинговые подходы», — считает он.

Кнутов напомнил, что у России есть множество систем ПВО, работающих на разных частотах, одни из которых используются в мирное время, а другие — в военное. По его словам, первые из них известны американцам, а вторые находятся в глубоком секрете.

Рекламой F-35 счел упомянутую статью в Popular Mechanics и бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения Московского округа ВВС и ПВО полковник Сергей Хатылев. Своими оценками публикации он поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей.