Житель Ярославля заживо сгорел в BMW X5

Ярославль, 7 февраля. Спасатели не успели прийти на помощь загоревшемуся мужчине, и тот скончался в своем элитном авто. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Огонь охватил иномарку BMW X5, припаркованную на Липовой горе в гаражном комплексе «Автомобилист». По словам очевидцев, в момент возгорания за рулем машины сидел мужчина. По какой-то причине он не успел покинуть салон и умер прямо на водительском месте. Его обгоревшие руки были подняты вверх, заявил свидетель инцидента.

По данным Следственного комитета, причиной возгорания в авто могла стать неисправность в его проводке. Сейчас соответствующую информацию проверяют специалисты.

В Москве похожий инцидент произошел с водителем грузовика, сообщало РИАМО. Авто мужчины загорелось при проезде через тоннель.